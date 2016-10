Uma troca de tiros foi registrada na tarde desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Nilmara, em Rondonópolis. De acordo com a Polícia Judiciária Civil (PJC), ao perceberem a presença de homens da Gerência de Operações Especiais (GOE) bandidos atiraram contra os policiais civis que revidaram a ação criminosa. Seis bandidos morreram e um ficou ferido, sendo que este foi encaminhado para atendimento médico. Ainda conforme a Polícia Civil, esses criminosos são suspeitos de assaltarem uma agência bancária no bairro Vila Operária. A imagem foi recebida através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp. Mais detalhes na edição desta terça-feira (11) do Jornal A TRIBUNA.



Fonte: Site Oficial da PJC-MT