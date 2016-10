A partir desta segunda-feira (3) o Serviço Social do Comércio (SESC) de Rondonópolis realiza o “Aldeia Rosa Bororo. Até o dia 25 deste mês, a mostra de arte e cultura contará com espetáculos de teatro, dança, circo, música, literatura, cinema e oficinas. Os eventos ocorrerão na unidade do Sesc, no Centro da cidade e no campus da Universidade Federal de Mato Grosso. Mais informações na edição deste domingo (2) do Jornal A TRIBUNA.