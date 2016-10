Na manhã deste sábado (8), a Seleção Brasileira Feminina, na qual a meia-atacante rondonopolitana Ana Vitória, de 16 anos, foi titular se despediu da Copa do Mundo Sub-17, realizada na Jordânia. Pela terceira rodada do Grupo C, o Brasil abriu o placar diante da Inglaterra, no Estádio de Irbid, mas acabou sofrendo a virada e sendo derrotado por 2 a 1. Confira detalhes da partida na edição deste domingo (9) do Jornal A TRIBUNA.