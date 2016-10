A meia-atacante rondonopolitana Ana Vitória, de 16 anos, deve ser titular mais uma vez nesta terça-feira (4) da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 que encara a Coreia do Norte. A partida está marcada para as 12h pelo horário de Mato Grosso, no Estádio Internacional Prince Mohammed, em Al Zarqa, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria disputada na Jordânia. Mais informações na edição desta terça do Jornal A TRIBUNA.