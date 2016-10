A meia-atacante rondonopolitana Ana Vitória, de 16 anos, deve ser titular novamente da Seleção Brasileira Sub-17 que entra em campo neste sábado (8) buscando a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo da categoria, disputada na Jordânia. Às 9h pelo horário de Mato Grosso, no Estádio Internacional Al Hassan, em Irbid, Brasil e Inglaterra se enfrentam pela vaga para a próxima fase da competição. Mais informações na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.