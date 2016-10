Seguro de vida também é importante para jovens e solteiros

É comum pensar que o seguro de vida é útil apenas para pessoas com idade avançada. Mas imprevistos podem ocorrer em qualquer momento e, embora os jovens se enquadrem, normalmente, em uma categoria de risco menor, é importante que estejam protegidos. Em 2015, ocorreram cerca de 500 mil casos de invalidez no país, segundo dados do Ministério da Saúde e do DPVAT. Neles, mais de 50% dos envolvidos foram jovens com até 39 anos. “Se o jovem não conta com uma segurança financeira que garanta o pagamento de suas despesas caso precise se afastar do trabalho por motivo de acidente ou doença, então ele precisa de um seguro de vida”, argumenta De la Torre. Outra falsa ideia sobre o seguro é o de que ele é caro. A proteção de uma apólice não é um item para quem possui melhor condição financeira, mas para quem deseja ter mais tranquilidade e proteção caso algo de pior ocorra. “Os planos oferecidos pelas seguradoras variam de acordo com o perfil do contratante justamente com o objetivo de atender às diferentes necessidades do público consumidor”,

L.S. Revista Apólice