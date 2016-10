A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc-MT) determinou dois calendários escolares para ao ano letivo de 2017, na rede estadual. A medida visa atender as unidades que aderiram e as que não aderiram à paralisação dos profissionais da educação, em 2016. Leia todos os detalhes sobre o calendário na edição desta sexta-feira (28) do Jornal A TRIBUNA.