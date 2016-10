Gente para decidir não faltava. Cueva, Kelvin e Chávez para o São Paulo. Diego, Guerrero e Damião para o Flamengo. Mas não foi uma tarde inspirada das equipes no Morumbi. Neste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Tricolor e o Rubro-Negro empataram sem gols, apesar de terem criado algumas boas chances. Os goleiros Denis e Muralha não trabalharam muito, mas frearam os atacantes. Os cariocas foram melhores durante a maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo e depois dos 20 minutos do segundo. Em casa, o São Paulo não conseguiu mostrar força. Pelos erros cometidos dos dois lados, o 0 a 0 até pode ser considerado um resultado justo.

O Tricolor pega o Sport, fora de casa, na próxima quarta. No domingo que vem, no Pacaembu, o Flamengo, como mandante, receberá o Santa Cruz.

Flamengo com mais volume de jogo, São Paulo com marcação firme. Esse é o resumo do primeiro tempo. Os goleiros Denis e Alex Muralha pouco trabalharam e não tivemos grandes momentos de emoção. Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro manteve seu jogo de bom toque de bola, pontas bem abertos e muita movimentação. Guerrero foi quem mais chegou perto da meta são-paulina, mas nenhuma chance claríssima para o camisa 9. Do lado tricolor, aposta em bolas esticadas para Cueva, mas elas não funcionaram. A marcação, sim, foi muito bem feita. Os laterais não subiram e ficaram dedicados a combater.

O São Paulo mudou a postura no início do segundo tempo e passou a ocupar mais o campo do Flamengo, que não conseguia sair na base do toque de bola como antes. Os donos da casa chegaram algumas vezes pelo lado direito, mas o último passe era muito ruim. A partir dos 21 minutos, o Rubro-Negro mudou. Fernandinho entrou pelo lado esquerdo e deu fôlego ao Flamengo, que voltou a dominar. O lateral Jorge e o atacante Leandro Damião tiveram duas ótimas chances, mas não aproveitaram. A bola de Damião quase cruzou a linha, mas Denis pegou. Cueva, Kelvin e Chávez não conseguiram corresponder. Chávez, aliás, teve ótima chance aos 37 minutos, mas parou no goleiro Muralha num lance cara a cara. Era o que tinha para hoje.