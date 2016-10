Não teve papo para o Fluminense, que ficou poucas horas no G-4 até que o Santos recuperou a quarta posição com a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-PR, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada. Com um gol de Ricardo Oliveira, que cobrou pênalti bastante duvidoso no primeiro tempo, e Paulinho, no segundo tempo, o Peixe não pode ser ultrapassado por ninguém até o fim da rodada.

Apesar do placar, a partida foi bastante equilibrada entre os times de Dorival Júnior e Paulo Autuori e foram resolvidas em duas situações bastantes específicas. Na primeira, Vecchio recebeu a bola na área e caiu na dividida com o goleiro Weverton, que o árbitro entendeu como pênalti. Na segunda, um erro do lateral Rafael Galhardo deu a oportunidade de Renato fazer o lançamento na área e Paulinho ampliar.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira. O Santos permanece em casa e enfrenta o Fluminense às 21 horas, na Vila Belmiro. Às 19h30, o Atlético-PR recebe a Chapecoense, na Arena da Baixada.

A briga direta na tabela repercutiu em campo com os dois times tentando dominar a partida desde os primeiros momentos, mas ambos os treinadores parecem ter feito o dever de casa. Santos e Atlético-PR fizeram um primeiro tempo equilibrado, bastante estudado e a mudança no placar aconteceu somente depois de um pênalti duvidoso sobre Vecchio, que alegou ter sido derrubado por Weverton dentro da área do Atlético-PR. Ricardo Oliveira converteu e, a partir, do gol, o Santos passou a ser ligeiramente dominado pelo Atlético-PR, que foi mais ofensivo, mas não conseguiu mudar o placar.

As equipes voltaram sem mudança para o primeiro tempo e com o Atlético-PR pressionando. Antes dos 5 minutos, Hernani mandou uma bola na trave santista, mas Lucas Lima deu o troco em linda jogada pelo meio, quando fez a fila na marcação, mas errou a finalização chutando para fora. Depois, Rafael Galhardo acabou facilitando o segundo gol do Santos, quando fez o passe curto interceptado por Renato e que mandou na cabeça de Paulinho, que fechou o placar e o jogo, que perdeu totalmente o ritmo até seu final.