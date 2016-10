Rondonópolis sediará no próximo sábado (8) a 1ª Corrida da Lua Cheia. No evento, ao invés dos amantes de corrida de rua enfrentarem o sol terão como companheira a luz da lua. Além desse evento, haverá também uma caminhada e a Corrida da Lua Cheia Kids. Saiba de tudo sobre esse evento em reportagem que será publicada na edição desta quinta-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.