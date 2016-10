Rio: propaganda eleitoral no rádio e TV começa na próxima segunda-feira – 13h43′

A propaganda eleitoral do segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro começa na próxima segunda-feira (10), no rádio e na televisão. Os candidatos Marcelo Crivella (PRB) e Marcelo Freixo (PSOL) terão direito, cada um, a dois blocos diários de 10 minutos e 35 minutos de inserções diárias alternadas.

Os blocos de 10 minutos serão veiculados às 13h e às 20h30 na televisão, e às 7h e às 12h nas emissoras de rádio.

A distribuição do tempo foi anunciada hoje (6) em reunião no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para apresentação do plano de mídia do segundo turno. O encontro teve a participação de representantes das duas candidaturas e de emissoras de rádio e televisão.

Apesar de os dois candidatos terem anunciado que pretendiam reduzir o tempo da propaganda eleitoral no rádio e na TV para 5 minutos, essa intenção não foi levada ao tribunal eleitoral.

O juiz da propaganda eleitoral do TRE-RJ, Marcello Rubioli, disse que os advogados da coligação do candidato Marcelo Crivella queriam que a propaganda eleitoral tivesse início na próxima terça-feira (11), e não na segunda, alegando falta de condições técnicas para entregar a mídia a ser exibida em tempo.

Já os representantes de Marcelo Freixo argumentaram que a propaganda eleitoral deve começar o mais rápido possível, o que foi atendido pelo juiz eleitoral. De acordo com Rubioli, a medida atende ao princípio da transparência e à finalidade de “dar o máximo de tempo possível ao eleitor para análise das duas candidaturas à prefeitura do Rio”.

Fonte: Agência Brasil