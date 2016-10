RESTAURANTE & PEIXARIA OKADA EM ROO

Será dia 14/10, sexta-feira, a inauguração do restaurante mais esperado da cidade. Restaurante & Peixaria Okada vem com a melhor gastronomia cuiabana, e tradição de suas filiais de Cuiabá. Dia 14, a casa inaugura para convidados e no sábado já estará de portas abertas para receber a todos com muito carinho e profissionalismo, funcionando inclusive aos domingos. Um lugar maravilhoso e aconchegante para você e sua família aproveitarem com um lindo playgroud para a criançada. A noite, um espaço aberto para curtir e degustar os maravilhosos petiscos da casa, acompanhado de uma cerveja gelada. Onde fica? Na Lions Internacional, 342 – Vila Aurora. Aguardem, vai ser D+!