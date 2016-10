Procura por crédito cai 7,9% em setembro, segundo pesquisa Serasa – 13h48′

As empresas em todo o país reduziram a procura por crédito em 7,9% em setembro na comparação com agosto, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. O recuo foi puxado pelas micro e pequenas empresas, que diminuíram a demanda por crédito em 8,2% no período.

As empresas de médio porte aumentaram o interesse em 0,1% e nas grandes empresas, a alta foi de 1% em relação a agosto.

Na comparação com setembro do ano passado, o índice registra alta de 2,6%. De janeiro a setembro de 2016, houve recuo de 0,3% em relação ao mesmo período de 2015.

Os economistas da Serasa Experian avaliam que “a procura empresarial por crédito continua bastante enfraquecida no país”. Em nota, os analistas atribuem esse comportamento ao “aprofundamento da recessão econômica”.

Segundo a consultoria, a falta de dinamismo na atividade econômica levam as empresas a ter menos necessidade de recorrer a crédito. Além disso, os juros altos encarecem a tomada de dinheiro emprestado.

A maior retração em setembro foi constatada no segmento de serviços (-13,2%), seguida pelo setor industrial (- 5,3%) e pelo comércio (-2,5%). No acumulado do ano, a indústria reduziu a procura por crédito em 4,2% e o comércio em 1,7%, No setor de serviços, houve alta de 2,2%.

Fonte: Agência Brasil