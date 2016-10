Cinco pessoas suspeitas de envolvimento no latrocínio que vitimou um empresário do ramo de alimentação em Jaciara foram detidos pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira (17). A ação resultou na prisão de três homens e apreensão de dois menores de idade. O crime que vitimou José Carlos de Oliveira, de 60 anos, aconteceu por volta de 21 horas de domingo (16). Mais detalhes sobre este caso você confere na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.