Polícia pedirá inclusão de vítima de estupro coletivo em programa de proteção – 07h05′

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, encaminhará hoje (24) um ofício à Secretaria Estadual de Direitos Humanos solicitando a inclusão de uma mulher de 34 anos, vítima de estupro coletivo naquele município, em um programa de proteção. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

Segundo a delegada Débora Rodrigues, policiais fizeram diligências ontem (23) no bar onde a vítima foi abordada pelos agressores na madrugada de 17 de outubro e no local do estupro. Policiais localizaram algumas câmeras de segurança que serão analisadas pelos investigadores.

No último sábado, a vítima prestou mais um depoimento à Polícia Civil, quando confirmou a participação de cerca de dez homens no crime.

Fonte: Agência Brasil