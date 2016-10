A Polícia Militar (PM) de Rondonópolis iniciou na noite desta sexta-feira (14) e deve prosseguir por todo o fim de semana, com mais uma etapa da Operação Bairro Seguro, que visa a redução dos indicadores de violência e criminalidade na cidade. Policiais dos grupos especiais da PM, Força Tática (FT) e Comando de Ação Rápida (CAR), estão percorrendo bairros do Município que são considerados pontos críticos e apresentam índices maiores de ocorrências nas estatísticas. Mais informações na edição deste domingo (16) do Jornal A TRIBUNA.