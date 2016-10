A 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental, com sede em Rondonópolis, apreendeu na manhã deste sábado (29), 103 quilos de pescado irregular. Entre os pescados estavam as espécies Dourado, Jaú, Cachara e Pintado. A apreensão aconteceu na Gleba Dom Bosco. A reportagem completa você confere na edição deste domingo (30) do Jornal A TRIBUNA.