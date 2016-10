Sete pessoas suspeitas de aplicar golpe em parentes de pacientes internados para tratamento de saúde foram presas, em Rondonópolis na Operação “Prontuário”, deflagrada nesta quinta-feira (6), pela Polícia Civil do Estado do Pará, com apoio da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), da Diretoria de Inteligência e da Secretaria Adjunta de Inteligência da Segurança Pública. Mais informações desta ação você confere em reportagem que será publicada na edição desta sexta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.



Fonte: Site Oficial da Polícia Civil/MT