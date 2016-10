Quinze pessoas foram presas em uma operação integrada deflagrada pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar nesta quinta-feira (27), com objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Juscimeira. A operação denominada “Diluvium” visava cumprir 38 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão. A reportagem completa você confere na edição desta sexta-feira (28) do Jornal A TRIBUNA.