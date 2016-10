PMDB e PSOL conquistam maiores bancadas na Câmara do Rio – 06h50′

O PMDB manteve a maior bancada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com dez vereadores eleitos ontem (2), cerca de 20% dos 51 integrantes da Casa. Apesar disso, o partido perdeu bastante representatividade, já que atualmente o PMDB tem 18 vereadores.

A novidade é o PSOL, que conquistou o segundo maior número de parlamentares eleitos: seis. O partido, que atualmente tem quatro cadeiras, ocupou o lugar do DEM como segunda maior força da Câmara.

A terceira maior bancada ficou com o DEM, que elegeu quatro vereadores, perdendo uma cadeira. Quatro partidos políticos elegeram três representantes nessas eleições: PSC, PRB, PSDB e PTB. Sete partidos conseguiram duas cadeiras na Câmara: PP, SD, PT, PDT, PHS, PSD e PMN.

Completam a composição da Casa, com um vereador cada, o Novo, PEN, PROS, PTN e PTdoB.

O vereador mais votado no Rio de Janeiro foi Carlos Bolsonaro (PSC), que obteve 106.657 votos. Tarcísio Motta (PSOL) teve a segunda maior votação: 90.473. Em seguida aparecem Cesar Maia (DEM), com 71.468 votos; Rosa Fernandes (PMDB), com 57.868 votos; e Marielle Franco (PSOL), com 46.502 votos.

Fonte: Agência Brasil