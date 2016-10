A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Theatrum, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos do Incra, fazendeiros e políticos do Estado de Mato Grosso. A corrupção consistiria na “compra” da fiscalização do Incra feita no assentamento Tapurah/Itanhangá, com resultados acertados previamente. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (19) do Jornal A TRIBUNA.