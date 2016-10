PF combate fraudes na Previdência; prejuízo é estimado em R$ 6 milhões – 13h02′

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (5) a Operação Mamba para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios previdenciários e seguro-desemprego em São Paulo. A estimativa é que os desvios ultrapassem R$ 6 milhões.

Um escritório de contabilidade na cidade de Campinas, interior de São Paulo, usava dados de empresas reais e em atividade. Os falsários diziam ter vínculo com essas empresas e recebiam quantias indevidas da Previdência Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Duas pessoas foram presas preventivamente e responderão pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, com penas de até 15 anos de prisão.

Foram cumpridos também cinco mandados de busca e apreensão e 29 de condução coercitiva nas cidades de Campinas, Hortolândia e São José do Rio Preto.

A ação envolveu 107 policiais federais e seis servidores de Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos da Previdência Social. A operação foi feita em conjunto com a Previdência Social e o Ministério Público Federal.

Fonte: Agência Brasil