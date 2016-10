Após ter sido acionado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT), o atual prefeito de Rondonópolis, Percival Santos Muniz, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER) e outras cinco pessoas tiveram os bens bloqueados pela Justiça no montante de R$ 111.001,28. A decisão que decretou a indisponibilidade de bens do gestor foi proferida em ação civil pública interposta pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis. A reportagem completa você confere na edição deste sábado (22) do Jornal A TRIBUNA.



Fonte: MPE-MT