Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS

após as eleições do dia 2 de outubro, as discussões políticas estão se centralizando no âmbito municipal no sentido da formação da equipe do prefeito eleito Zé Carlos do Pátio (SD), que irá administrar a cidade nos próximos quatro anos. Além disso, na formação da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Nos últimos dias, Pátio está focado mais em Brasília, que para ele é a grande esperança para conseguir recursos federais para investimentos no município. Nessas visitas o novo prefeito tem se mostrado com um comportamento muito diferente e mais maduro, em relação ao seu mandato anterior, quando a sua conduta, considerada por muitos como centralizadora, o levou ao isolamento político que resultou numa gestão com visibilidade caótica e que ainda terminou com sua cassação de mandato em 2012, seis meses antes do término da sua gestão, quando foi substituído pelo então presidente da Câmara, Ananias Filho (PR) – que inclusive tentou agora uma eleição para vereador, sem êxito, o que se constituiu numa das grandes surpresas em termos de candidaturas proporcionais.

NOS BASTIDORES,

Pátio já declarou que irá começar a definir nomes para compor o seu secretariado a partir do dia 1º de dezembro e a divulgação dos nomes a partir do dia 15 do mesmo mês, no entanto, já chegou ao Colunista vários nomes que são contados para essa composição, como o retorno de Teresinha Silva para diretoria do Sanear e Darci Lovato para a Coder. Além destes são comentados os nomes do ex-vereador Márcio Bertoni, outro que não conseguiu êxito nesta campanha para voltar à câmara, e o irmão de Zé do Pátio, Pedro Augusto, este para a Secretaria de Esportes, que tem orçamento de quase R$ 2 milhões por ano.

Quanto a composição do seu secretariado, Pátio terá total poder de decisão em conjunto com sua base de partidos aliados, mesmo para a direção do Sanear e da Coder, quando os nomes indicados precisam ser sabatinados pelos vereadores e aprovados pela Câmara Municipal. Mas para o novo prefeito conseguir empossar novamente os nomes de Teresinha Silva e Darci Lovato, ou outro que seja, precisará estar muito bem com os vereadores.

2 – NESTAS

eleições o grupo que tinha como candidato à reeleição o prefeito Percival Muniz (PPS), conseguiu eleger dez vereadores, os quais até então estão unidos para tentar formar a mesa a diretora, no entanto tem-se um quadro mais amplo para se analisar, inclusive com a participação de eleitos pelo grupo de Rogério Salles (PSDB). Dentre os nomes que mais se despontam nessas conversações para eleger o futuro presidente do legislativo, ou talvez passam de meras especulações, estão do vereador Roni Magnani (PP), Hélio Pichioni (PSD) e Fábio Cardoso (PPS), e na casa deste houve uma reunião nesta semana para discutir o assunto. Hoje, Pátio com apenas seis vereadores eleitos do seu grupo terá que compor com vereadores de outros grupos políticos, como do PSDB, o que já vem ocorrendo ao entorno da preferência pelo nome do vereador Jailton do Pesque e Pague.

SABE – SE

que esta composição com o Jailton irá defender na Câmara Municipal a moralidade dos gastos do erário, principalmente a polêmica verba indenizatória de R$ 10 mil mensais sem a necessidade da prestação de contas. Para tanto, o nome mais favorável para esta luta pela transparência dos gastos públicos é do vereador Jailton, o qual nos últimos meses após a cobrança da sociedade pela extinção da verba ou sua moralização, não tem fugido dos questionamentos e discussões ao entorno deste polêmico gasto dos recursos públicos.

Sobre o tema, o vereador Jailton tem participado ativamente das reuniões desde a primeira ocorrida em setembro de 2015 com a sociedade civil organizada, entidades representativas e munícipes, liderada pelo Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, onde surgiu a “Carta da Primavera”, que faz uma ampla explanação sobre a questão. Para uma boa parcela da sociedade, o nome do tucano é tido como exemplo de representatividade da sociedade diante a sua atuação como parlamentar nas cobranças por serviços públicos para as comunidades, transparência dos gastos e o trabalho social que realiza paralelamente ao seu mandato de vereador, como representante de várias entidades filantrópicas e assistencialistas. Além disso, sempre está à disposição do Ministério Público, Tribunal de Contas e Observatório Social para prestar esclarecimentos à sociedade.

3 – AINDA SOBRE

eleições municipais, o cometário geral é que o vereador Fulô (PMDB), não conseguiu a reeleição para o seu sétimo mandato devido a candidatura de Adilson do Naboreiro, que pela primeira vez na política logrou 1027 votos. Ocorre que ele conseguiu a sua expressiva votação justamente na zona rural, reduto eleitoral de Fulô.

De outro lado, também derrotado nas urnas, o vereador Denilson Sodré, o Dico (Pros), está com forte articulação jurídica para “descongelar” a votação pífia de três candidatos da sua coligação: João Goivinho, Professora Viviane e Ivanete Ribeiro, que aparecem na listagem da apuração com zero voto, mas sendo estes votos computados pela Justiça Eleitoral, Dico tomaria a vaga do vereador Adonias Fernandes (PMDB). Agora vamos esperar os desdobamentos do fatos, pois já tem até vereador oferendo cargo público para conseguir segurar o mandato.