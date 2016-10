Faltam seis jogos, com seis pontos de vantagem. A torcida do Palmeiras pode começar a contagem regressiva para a conquista do título brasileiro. Neste domingo, o líder do campeonato venceu o Sport, no Palestra Itália, em São Paulo por 2 a 1 e ainda comemorou o empate em 2 a 2 entre Corinthians e Flamengo, que se enfrentaram ao mesmo tempo, no Rio, resultado que ajudou os alviverdes a ampliarem a folga sobre os cariocas na ponta do torneio.

Mesmo sem fazer uma grande partida diante de 31 mil torcedores, o Palmeiras, com o desfalque de Gabriel Jesus, suspenso, não vacilou contra um dos clubes que brigam contra a degola. Dudu e Tchê Tchê marcaram para os paulistas, enquanto Rogério fez o dos pernambucanos, que reclamaram de um pênalti no lance anterior ao primeiro gol do Palmeiras.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (29), em clássico conta o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro. O Sport joga antes, na quinta-feira (27), quando recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro, às 20h30.

O jogo

O primeiro tempo começou ruim em São Paulo. Truncado, o jogo parecia que teria poucas emoções – a primeira vibração na arquibancada se deu aos oito minutos, mas para comemorar o gol que o Corinthians havia feito no Flamengo, no Rio.

As coisas mudaram aos 20 minutos. Primeiro, Rogério obrigou Jailson a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio, reclamação do Sport: a bola bate no braço de Mina, dentro da área do Palmeiras, mas a arbitragem ignorou o pênalti.

Na sequência, o Palmeiras partiu em contra-ataque. Moisés acertou longo lançamento para Dudu, que tocou na saída de Magrão para abrir o placar. A vantagem foi anulada aos 32 minutos. Em novo escanteio, Rithely subiu no primeiro pau e cabeceou na trave. Na sobra, com o gol aberto, Rogério tocou para empatar.

Everton Felipe, pelo Sport, e Jean, do Palmeiras, tiveram chances de marcar, mas falharam. Tchê Tchê não vacilou. No último minuto, o volante pegou rebote e fez o segundo dos donos da casa.

As emoções se tornaram raras novamente no segundo tempo. O Sport esteve mais perto do empate do que o Palmeiras de ampliar a vantagem. Jailson teve mais trabalho e evitou que os rubro-negros igualassem o marcador em duas oportunidades aos 29 minutos. Melhor para os palmeirenses, que se aproximam do quinto título do Campeonato Brasileiro.