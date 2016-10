Em jogo marcado por decisões polêmicas do árbitro Igor Benevenuto, o Palmeiras venceu o Figueirense por 2 a 1, neste domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e ainda contou com a preciosa colaboração do Internacional, que venceu o Flamengo, por 2 a 1, em Porto Alegre. Jean marcou os dois gols do Verdão; Rafael Silva descontou para o Figueira, que continua em situação bem delicada.

O Palmeiras voltará a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, contra o Sport, em São Paulo. Antes disse, o time encara o Grêmio, nesta quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, também no seu estádio. O Figueirense tem como próximo compromisso pelo Brasileiro o embate com o Atlético-MG, domingo, em Belo Horizonte.

Primeiro tempo

Com o Palmeiras brigando para continuar no topo, e o Figueirense lutando sair do Z-4, os dois times começaram a partida com uma pegada forte e bem postados na defesa. Isso truncou o jogo no meio-campo. Chutar ao gol adversário era artigo de luxo. O time da casa só conseguiu, aos 15. O líder demorou mais. Dudu teve chance, aos 19, mas acabou caindo na área. Assim, o feito só ocorreu aos 24 minutos, com finalização fraca de Jesus nas mãos de Gatito Fernández.

O Verdão começou a pressionar mais o Figueira, mas, apesar de fincar pé no campo ofensivo, errava o último passe e sequer chegava a finalizar. Esses deslizes facilitavam os contra-ataques dos donos da casa. Um deles gerou uma cobrança perigosa de falta. Aos 37, Ayrton bateu, a bola desviou na barreira e, no contrapé, Jailson fez grande defesa. A melhor chance palmeirense na 1ª etapa aconteceu no minuto final. Na ponta direita, Fabiano cruzou dentro da área para Gabriel Jesus, que desviou sem força. O goleiro Gatito estava batido, mas Ayrton cortou, evitando que o líder abrisse o placar.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou muito melhor do intervalo. Logo no primeiro lance, Dudu teve boa oportunidade de marcar. Pouco depois, Moisés quase marcou um golaço, de letra. No ataque seguinte, aos 7, Gabriel Jesus disputou bola no alto com Bruno Alves, os dois caíram, e o árbitro Igor Benevenuto marcou pênalti duvidoso. Depois de muita reclamação dos mandantes e de Jesus ser atendido, aos 12, Jean bateu no meio do gol para abrir o placar: 1 a 0.

Após o jogo ser paralisado por cinco minutos para que os refletores do Scarpelli fossem ligados, aos 27, Egídio derrubou o atacante Rafael SIlva dentro da área palmeirense, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

Alheio ao erro do juiz, o Verdão marcou o segundo, aos 32. Gabriel Jesus centrou da esquerda, Josa cortou a bola, mas ela sobrou para Jean bater rasteiro no canto esquerdo para fazer o segundo dele, o segundo do Palmeiras. O 2 a 0 não desanimou o Figueira, que partiu para cima. Aos 35, Bady cobrou escanteio pela esquerda e Rafael Silva cabeceou no canto direito de Jailson. Até o fim do jogo, o Verdão se segurou na defesa e chegou a desperdiçar algumas chances. Desesperado, o Figueira não teve forças para buscar o resultado. O Palmeiras abriu quatro pontos do Flamengo, derrotado pelo Inter, no Sul.