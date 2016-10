Poucas emoções marcaram o duelo entre o líder, Palmeiras, e o lanterna, América-MG, neste domingo, no Estádio do Café, em Londrina, no fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória do time paulista, por 2 a 0. Apesar de ser o mandante, o time mineiro negociou com um empresário a mudança do jogo para a cidade do Norte do Paraná. Os gols da vitória palmeirense foram marcados por Tchê Tchê, logo aos dois minutos do primeiro tempo, e Alecsandro, aos 42 da segunda etapa.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira ás 19h30 (de Brasília). O Palmeiras recebe o Cruzeiro, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, enquanto o América-MG faz o clássico mineiro contra o Atlético-MG, no Mineirão. Ambos os jogos pela 30ª rodada.

O jogo

O Palmeiras aproveitou o ambiente favorável em Londrina, como se jogasse em casa, e foi para o ataque. Antes dos dois minutos, Róger Guedes ficou com a bola na área do América-MG e bateu colocado, mas João Ricardo fez grande defesa, mandando para escanteio. No lance seguinte, 30 segundos depois, Tchê Tchê chutou de primeira, de fora da área, e mandou a bola no canto direito para abrir o placar.

Depois do gol, o ritmo do jogo caiu um pouco, muito por causa do sol forte que ocupava metade do campo, numa faixa que ia de uma área à outra. O Palmeiras voltou a assustar aos 13, quando Dudu tabelou com Erik, que dominou na área, driblou um adversário e bateu no canto. A bola passou muito perto. Na sequência, em dois lances, os jogadores do time paulista reclamaram de dois pênaltis não marcados pelo árbitro, sobre Róger Guedes e Erik.

Segundo tempo

Aos cinco minutos, Moisés, do Palmeiras, e Roger, do América-MG, disputam a bola e o zagueiro do time mineiro leva a pior. Ele cai no gramado, recebe atendimento e deixa o jogo com suspeita de fratura no nariz. Roger teria sido acertado, de forma acidental, pelo palmeirense.

O jogo caiu bastante no segundo tempo, apesar de o sol ter saído de cena. O Palmeiras não forçou muito, o América-MG seguiu se defendendo e indo poucas vezes ao ataque.

Aos 42 minutos, Alecsandro foi lançado no ataque, invadiu a área e bateu por cima de João Ricardo, que nada pôde fazer, para ampliar o placar em Londrina.