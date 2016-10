Novo ministro do Turismo, Marx Beltrão toma posse hoje – 08h30′

Max Beltrão Lima Siqueira toma posse hoje (5) ao meio dia, no Palácio do Planalto, no cargo de ministro de Estado do Turismo. O decreto presidencial com sua nomeação foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

O cargo vinha sendo ocupado interinamente por Alberto Alves desde dia 16 de junho, quando o então ministro Henrique Eduardo Alves pediu demissão após ser citado em delação premiada da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado disse, em delação, que Alves recebeu R$ 1,55 milhão em doações eleitorais de recursos ilícitos.

Deputado federal em primeiro mandato, Marx Beltrão Lima Siqueira foi prefeito do município alagoano de Coruripe. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado pela Procuradoria da República em Alagoas por ter apresentado, quando era prefeito, comprovantes previdenciários ao governo federal com informações falsas.

Fonte: Agência Brasil