O noivado de Ralf Moura e Patrícia Regina Couto foi lindo D+!, como tudo que a Perfis Eventos faz com muita riqueza nos detalhes. O tema escolhido para celebrar o amor de Ralf & Patty foram os elementos como fogo (vida), as flores (perfume), os doces (as coisas boas da vida), coração (amor), janela (lar), tudo de muito bom gosto.