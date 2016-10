O Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou com representação por propaganda irregular contra quatro candidatos ao cargo de vereador em Cuiabá. Do grupo, três foram eleitos. Foram acionados: Toninho de Souza, Elizeu Nascimento, Juca do Guaraná Filho e Zé Adrenalina Motos. Todos são acusados de promoverem derrame de “santinhos” nas vias públicas no dia eleição. Leia a reportagem completa na edição desta quarta-feira (5) do Jornal A TRIBUNA.