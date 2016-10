O capitão do tricampeonato da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres, morreu nesta terça-feira (25), aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Ex-lateral direito, atualmente um dos comentaristas de um canal esportivo de televisão paga, Carlos Alberto sofreu um infarto em casa e não resistiu. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (26) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil