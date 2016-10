O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki negou nesta quinta-feira (20) liminar protocolada pela defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para anular a decisão final sobre o impeachment, definida pelo Senado em agosto. No recurso, a defesa de Dilma alegou que não houve motivo legal para o afastamento e que houve cerceamento de defesa em várias fases do processo. Confira mais detalhes sobre esta decisão do ministro na edição desta sexta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil