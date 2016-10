Nove menores, com idades entre 13 e 17 anos, foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (28) pela Polícia Militar (PM), na região da Vila Operária, suspeitos de roubos e furtos de bicicletas. A mãe de um dos menores também foi detida, por suposta participação nos atos infracionais do filho. Leia mais detalhes sobre este caso na edição deste sábado (29) do Jornal A TRIBUNA.