lindas e inteligentes!

Fechando o mês de setembro, registramos, ainda tempo, o níver destas gêmeas lindas e talentosas. Lucilene e Jucilene Maria dos Santos. Lucilene é secretária do curso de Biblioteconomia e Jucilene foi aluna da quarta turma de Biblioteconomia (2004-2007). Para nossa imensa alegria, as duas foram aprovadas no último concurso da Prefeitura de Rondonópolis. Lucilene para o quadro da Administração e Jucilene será uma das futuras bibliotecárias do primeiro concurso da Prefeitura para este cargo. Êta mulheres danadas de inteligentes e ainda lindas. Receba todo o carinho da nossa Coluna e muito sucesso nesta nova caminhada.