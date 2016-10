Após ter sido acionado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) por ato de improbidade administrativa, o ex-prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé Carlos do Pátio, juntamente com uma empresa de diagnóstico médico e outras 3 pessoas tiveram os bens bloqueados pela Justiça. A decisão que decretou a indisponibilidade de bens do gestor foi proferida em agravo de instrumento interposto pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis. Confira mais detalhes sobre este caso em reportagem completa na edição desta sexta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.



Fonte: Site Oficial do MPE-MT