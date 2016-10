Vitinho entrou em campo decidido a decidir. Desde o primeiro minuto da partida contra o Flamengo, abusou das jogadas individuais todas as vezes que tinha a bola nos pés. É bem verdade que vacilou em alguns momentos. Mas brilhou. Estava na área para fazer o gol que decretou a vitória por 2 a 1 de virada, neste domingo, no Beira-Rio, pela 31ª rodada. O resultado tirou o Colorado da zona de rebaixamento e fez o Rubro-Negro ver o líder Palmeiras mais longe.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo para duelos contra grandes rivais. O Internacional enfrenta ninguém menos do que o Grêmio na casa do adversário. Já o Flamengo recebe o Corinthians, em jogo que marca sua primeira partida no Maracanã em 2016.

O gramado, pelo menos, não serviu como desculpa. No tapete do Beira-Rio, Internacional e Flamengo abusaram de passes errados e chutes tortos. O time da casa mostrou-se mais uma vez dependente de Vitinho, que apostou em jogadas individuais sem efeito. Do outro lado, o Rubro-Negro não contava com um bom dia de Diego, que distribuía mal o jogo e perdia bolas. Como se não bastasse a falta de bons lances, o primeiro tempo terminou com uma agressão de Alex a Diego, após uma disputa de bola entre ambos. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deixou barato e puniu o capitão colorado com um cartão amarelo.

O segundo tempo começou com um Inter mais incisivo e com um árbitro ainda conivente na violência. Ele também aliviou para o Flamengo ao dar apenas cartão amarelo para Guerrero, que acertou uma cotovelada em Anselmo. Com a falta de boas jogadas dos dois lados, era muito provável que o gol sairia apenas de uma jogada de bola parada. E assim foi. Aos 11 minutos, Diego cobrou falta com precisão na cabeça de Réver. O zagueiro, que está emprestado pelo Colorado, subiu e abriu o placar no momento em que o Palmeiras fazia seu gol sobre o Figueirense. Na base do chutão o Inter chegou ao empate aos 21. Após um balão na área, Dourado ganhou de Réver no alto, e a bola ficou com Eduardo Sasha, que, livre, emendou de primeira.

O gol inflamou o Beira-Rio e, principalmente, Vitinho. Principal nome da partida, o atacante parece ter decidido que resolveria a partida sozinho. Ainda de forma mais intensa do que no primeiro tempo, toda as vezes que pegava a bola, buscava a jogada individual, sem se importar muito com estratégia ou tática. Aos 35 minutos, ele estava lá para pegar o rebote depois do chute de Valdivia com defesa parcial de Muralha. Assim estava decretada a vitória que aliviou o Inter e deixou o Flamengo mais longe da liderança.