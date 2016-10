INAUGURAÇÃO RESTAURANTE & PEIXARIA OKADA

Sucesso total! A inauguração da Peixaria Okada na sexta (14), além de aconchegante e climatizada a casa possui um ambiente externo muito charmoso para você curtir um happy hour e ficar observando seus filhotes se divertindo na brinquedoteca que lembra um aquário. E mais, com monitora.

Agora você tem um delicioso motivo para saborear a tradicional culinária regional em Rondonópolis. A nova Peixaria Okada te aguarda no almoço de terça a domingo e no jantar de terça a sábado. Onde fica? Av. Lions Internacional, 342, Bairro Vila Aurora II, Fone: 66 3026-2700. Vem gente provar a deliciosa cerveja 1500 e aquele saboroso petisco de peixe, é D+!