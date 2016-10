IGP-M acumula 8,78% em 12 meses na segunda prévia de outubro – 08h39′

A segunda prévia de outubro do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ficou em 0,16%, taxa inferior ao 0,27% da segunda prévia de setembro. Em 12 meses, o índice, usado no reajuste de contratos de aluguel, acumula taxa de 8,78%. Os dados foram divulgados hoje (19) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os três subíndices do IGP-M contribuíram para a queda da taxa entre setembro e outubro. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, recuou de 0,3% na segunda prévia de setembro para 0,19% na segunda prévia deste mês.

O Índice de Preços ao Consumidor, que avalia o varejo, caiu de uma taxa de 0,14% em setembro para 0,08% neste mês. Já o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,34% para 0,12%.

A segunda prévia do IGP-M é calculada com base em preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência.

