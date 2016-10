O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis, está com 46 vagas abertas para o nível superior, que estão divididas entre os cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza (23) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (23). As inscrições devem ser feitas no até o dia 02 de novembro, exclusivamente no site da Seleção do IFMT. Confira mais informações sobre essa oportunidade na edição deste sábado (15) do Jornal A TRIBUNA.