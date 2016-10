A Polícia Judiciária Civil (PJC) em parceria com a Polícia Militar (PM), prendeu em flagrante em São José do Povo, na madrugada deste domingo (30), Valdecir Souza Costa, suspeito de cometer um homicídio contra José Fábio Bispo de Souza. A prisão aconteceu na região conhecida como Sítio Bonito, na Reta Mineira, uma hora após o crime. Além disso, um homem foi assassinado no Bairro Nova Era, em Rondonópolis, no domingo; um vendedor de picolés foi assassinado no sábado (29), na região do Jardim Aeroporto, em Jaciara; e houve a prisão em Dom Aquino, no domingo, de um suspeito de um homicídio ocorrido em Jaciara. Os detalhes desses crimes você confere na edição desta terça-feira (1º) do Jornal A TRIBUNA.