Haitianos com permanência concedida em 2015 devem solicitar registro à PF – 12h21′

O Ministério da Justiça e Cidadania informou hoje (25) que os haitianos que tiveram o pedido de permanência no Brasil concedido em novembro de 2015 devem solicitar o registro junto à Polícia Federal. O prazo termina no dia 11 de novembro.

A lista com os nomes dos beneficiados está disponível na página do ministério na internet. Mesmo que não haja vaga para atendimento presencial até 11 de novembro, o estrangeiro será considerado dentro do prazo caso demonstre que solicitou o agendamento até esta data, o que será comprovado por meio do formulário de agendamento obtido no site da Polícia Federal.

O despacho conjunto do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho e Previdência Social beneficiou 43.871 haitianos que pediram asilo no Brasil. O Haiti foi gravemente afetado por um terremoto em janeiro de 2010 e passou por três anos de seca relacionada ao El Niño. Por razões humanitárias, o governo brasileiro promoveu a acolhida e inserção social de imigrantes do país caribenho.

