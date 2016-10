Sobrou violência e polêmica. Faltou futebol. Com um cartão vermelho para cada lado e polêmicas de arbitragem, o Gre-Nal 411 terminou empatado em 0 a 0 na tarde deste domingo, na Arena. Depois de um primeiro tempo sem graça e com muitas faltas, uma confusão com agressões e cartões vermelhos para Edílson e Rodrigo Dourado aos 14 do segundo tirou o brilho da partida, que teve recorde de público no estádio tricolor.

Os dois técnicos surpreenderam nas escalações. Enquanto Renato poupou apenas o meia Douglas e apostou em Bolaños, Celso Roth sacou Seijas do time, adiantou William para o meio, passou Ceará para a lateral direita e colocou Geferson na esquerda. Valdívia e Sasha também entraram como titulares.

O resultado sai positivo para os colorados, que se beneficiaram das derrotas de Sport e Vitória e ganharam uma posição na tabela do Brasileirão. Agora, o Inter é 15º, com 37 pontos, dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Grêmio vai para 48 pontos e perde fôlego na disputa pelo G-6.

Os dois técnicos surpreenderam nas escalações. Enquanto Renato poupou apenas o meia Douglas e apostou em Bolaños, Celso Roth sacou Seijas do time, adiantou William para o meio, passou Ceará para a lateral direita e colocou Geferson na esquerda. Valdívia e Sasha também entraram como titulares.

O jogo, que se desenhava para melhorar, descambou para a violência e polêmicas. Aos 14, Vitinho sofreu falta de Kannemann, e o argentino se jogou sobre a bola. Irritado, o atacante colorado foi para cima, e a confusão começou. No empurra-empurra, Edílson desferiu socos no rosto de Rodrigo Dourado e foi expulso. Mas o árbitro decidiu também mostrar o cartão vermelho para o volante, que partiu para cima de Francisco Nascimento e deixou o campo chorando. Vitinho recebeu o amarelo. A discussão durou cerca de 10 minutos.

Com os times descaracterizados, o clássico seguiu sem muitas emoções até o fim. Aos 35, Ramiro assustou em chutou rente à trave. Após oito minutos de acréscimo, o Gre-Nal 411, que registrou o maior público da Arena até momento, com mais de 53 mil pessoas, terminou no 0 a 0.