Aproveitando as falhas do adversário e eficiente nos arremates, o Atlético-MG alcançou a terceira vitória nos últimos quatro jogos e acirrou a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Diante da Ponte Preta, o Galo venceu, por 2 a 1, em Campinas, e se consolidou entre os melhores times da competição nacional. Júnior Urso e Clayton abriram boa vantagem aos mineiros, que mesmo com o gol marcado por Roger, na etapa final, souberam controlar o resultado para conquistar o triunfo.

Por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a 29ª rodada da Série A terá início na quarta-feira e termina apenas no domingo, dia 9. Macaca e Galo jogarão nos extremos da rodada. A Ponte segue a série de duelos contra mineiros e vai até o Mineirão, sábado, às 21h, para encarar o Cruzeiro. O Atlético-MG também dá sequência às partidas contra paulistas. Na quarta, às 21h, a equipe enfrenta o Corinthians, em São Paulo.

Os erros no sistema defensivos marcaram o primeiro tempo de Ponte e Atlético-MG. As falhas da Macaca, porém, foram mais agudas. O Galo aproveitou isso para abrir vantagem. Após cobrança de lateral, Fábio Santos recebeu de Cazares e serviu Júnior Urso, sozinho, fazer 1 a 0. No vacilo atleticano, os campineiros poderiam ter empatado. Wendel, sem marcação, perdeu a chance ao cabecear pela linha de fundo. Minutos depois, do outro lado, Clayton ampliou para os mineiros. O atacante recebeu de Leandro Donizete após a zaga parar pedindo impedimento e tocou na saída de Aranha. O terceiro seria de Cazares, mas ele chutou pela linha de fundo após driblar o goleiro.

A Ponte Preta foi melhor no segundo tempo e criou boas chances. Antes dos dez minutos, Wendel arriscou de longe e obrigou Victor a fazer boa defesa. Eduardo promoveu a estreia de Zé Roberto no lugar de Ravanelli, e a Macaca voltou a atuar com três atacantes. Com ele em campo, a equipe cresceu. O Galo manteve uma postura mais defensiva por conta da vantagem, enquanto o time de Campinas seguiu buscando. Em chute colocado de fora da área, o estreante levou perigo à meta atleticana. A equipe da casa ainda deu pressão no Galo até marcar, com Roger, aproveitando cruzamento de Wellington Paulista. Mesmo insistindo, a equipe da casa não conseguiu empatar.