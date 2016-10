O Núcleo de Ações de Competências Originárias juntamente com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), integrado por promotores de Justiça, delegados de Polícia, policiais militares e civis, denunciaram na tarde desta segunda-feira (17), oito pessoas, entre elas o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva por suspeita de fraudar o SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais) na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

Pelo suposta prática do mesmo crime foi oferecida denúncia contra o Deputado Estadual, Mauro Luiz Savi no Tribunal de Justiça, pelo Núcleo de Ações de Competências Originárias ( NACO ). Eles foram denunciados com base em inquérito policial conduzido pelos delegados de polícia do Gaeco. Segundo as denúncias os valores teriam sido utilizados para custear as campanhas eleitorais no ano de 2014. Mais detalhes sobre este caso na edição desta quarta-feira (19) do Jornal A TRIBUNA.