Com pouco mais de seis mil torcedores do Atlético-PR na Vila Capanema, o Furacão não deixou escapar o resultado como mandante e venceu o Coritiba por 2 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio emprestado para o Rubro-Negro, nem uma dezena de torcedores do Alviverde. Em protesto pelo alto preço dos ingressos, o rival do Alto da Glória rejeitou a venda de entradas para a própria torcida. A festa das arquibancadas, de um só lado, foi completada pelo desempenho em campo, com um gol de Matheus Rosseto, aos 20 minutos do primeiro tempo, e um de Pablo, aos 23 da etapa complementar.

O próximo compromisso do Atlético-PR é na outra segunda-feira, 24 de outubro, contra o América-MG. Os times se enfrentam na Arena Independência, em Minas Gerais, a partir das 20h (horário de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Fluminense no Couto Pereira no próximo domingo, às 18h30. Antes, na quarta-feira, o Coxa volta a campo pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, às 21h45, também em casa.

O primeiro tempo se desenhou com um início equilibrado na Vila Capanema. Dos dois lados, poucas bolas de risco e com posse praticamente empatada. Aos 20 minutos, um tiro certeiro definiu a etapa. Depois de uma falha da defesa do Coritiba, Pablo recupera a bola na linha de fundo e cruza para a entrada da área. Com um rebote de Hernani, Matheus Rossetto emenda um chute indefensável. A sequência do tempo exigiu calma do Atlético-PR: o goleiro Weverton fez duas defesas difíceis quase na linha do gol. O Coritiba tentou encaixar alguns ataques e reteve mais a bola, mas não conseguiu furar o bloqueio.

Na etapa complementar, o técnico Paulo César Carpegiani arriscou na mudança de peças. Trocou Vinícius por Kazim e buscou novas alternativas para a defesa, com a entrada de Carlinhos e o remanejamento dos atletas da retranca. A efetividade foi pouca, já que o Coritiba chutou pouco a gol. O Atlético-PR conseguiu impor mais velocidade: num erro de passe de Dodô, aos 16 minutos, Hernani deu um chute na trave. Aos 23 minutos, não teve chance. Lucho Gonzalez fez um passe para Pablo dentro da área, que bateu na saída de Wilson para consolidar o placar.