A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgou nesta sexta-feira (14), o calendário do futebol estadual para 2017. Contando com dez competições, sendo seis delas administradas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a bola começará a rolar no ano que vem, primeiramente a partir do Campeonato Mato-grossense. Mais informações na edição deste sábado (15) do Jornal A TRIBUNA.