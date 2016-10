Fora do G-4 desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou, pelo menos por algumas horas, a figurar na tão sonhada zona de classificação para a Libertadores. Em uma virada empolgante e com golaço de Gustavo Scarpa, o Tricolor superou o Sport por 3 a 1, na manhã deste sábado, em Edson Passos.

Somente duas vezes aconteceram viradas de marcador nos confrontos entre Fluminense e Sport pelo Brasileiro. Em 1980, no Maracanã, Jorge Campos abriu o placar para o Sport, mas Tulica e Robertinho viraram o jogo para o Flu. Em 1988 no Recife, Sílvio marcou para o Flu e Marco Antônio e Nando fizeram os gols da vitória pernambucana.

O jogo começou e parecia que o mando de campo era do Sport. Logo aos quatro minutos, Diego Souza levantou na área, e Rogério subiu sozinho para cabecear para a fora. Julio Cesar ficou só olhando. A superioridade do Leão surtiu efeito. Após um cruzamento de escanteio, aos 10, o goleiro tricolor saiu errado e não conseguiu cortar a trajetória da bola, que desviou na cabeça de Gum antes de entrar. Com dificuldades para chegar ao ataque, o Fluminense assustou pela primeira vez apenas aos 27, depois de um chute de Gustavo Scarpa.

FLU MELHORA NA ETAPA FINAL

O Flu voltou para o segundo tempo mais ofensivo, principalmente com a entrada de Richarlison na vaga de Douglas. Recuado, o Sport apostava nos contra-ataques e foi em um deles que acabou levando o empate. Diego Souza errou um passe e deu a bola de presente para o adversário. Wellington bateu cruzado, e Marcos Júnior empatou após rebote de Magrão. A virada veio logo em seguida com Richarlison, que recebeu belo passe de Wellington e marcou. O alívio veio aos 0, quando Gustavo Scarpa recebeu na entrada da área e tocou por cima de Magrão, fazendo um golaço.

O Fluminense não superava o Sport há quatro jogos. A última vitória aconteceu em 2014, no Maracanã, por 4 a 0. O jogo foi válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o tricolor viaja para enfrentar o Santos, às 21h, de quarta-feira, na Vila Belmiro. Já o Leão recebe o São Paulo, às 21h45m do mesmo dia, na Ilha do Retiro.