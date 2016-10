Sem muitas dificuldades, o Flamengo venceu o Santa Cruz neste domingo por 3 a 0, no Estádio Pacaembu, e seguiu sua busca ponto a ponto contra o Palmeiras – que lidera a Série A do Campeonato Brasileiro e também venceu na rodada. Com a vantagem já construída no início do segundo tempo depois dos gols de Felipe Vizeu e Willian Arão, o Rubro-negro administrou o jogo e já na reta final fechou o placar com um bonito gol do atacante Marcelo Cirino. Os cariocas não tomaram sustos durante os 90 minutos.

O Flamengo agora se prepara para um clássico nesta Série A. Joga na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Fluminense, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Santa Cruz também joga fora de casa, mas como mandante. O Tricolor vendeu o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, às 21h45, para a Arena Pantanal, em Cuiabá.

O Flamengo começou o jogo tentando pressionar logo o Santa Cruz para abrir o placar, mas os pernambucanos foram os primeiros a chegar. Aos cinco minutos, Keno não conseguiu aproveitar um belo passe de Jadson. No contra-ataque, veio o golpe dos rubro-negros. Chiquinho tabelou com Everton pelo lado esquerdo e Felipe Vizeu apareceu livre dentro da pequena área para empurrar a bola para o fundo das redes. Depois do gol, o Fla seguiu em busca do segundo, mas diminuiu a pressão. O Santa tentava se defender como podia e atacava com ineficiência, dando pouco trabalho ao goleiro Paulo Victor.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo entrou em campo na segunda etapa em busca de um gol rápido. E conseguiu contando com uma grande ajuda do goleiro tricolor Edson Kolln. Aos 11 minutos, Diego aproveitou cruzamento de Alan Patrick e falha de Kolln para cabecear na trave. No rebote, Willian Arão, completamente livre de marcação, só empurrou para um gol sem goleiro. E também numa repetição do que aconteceu nos 45 minutos iniciais, o Flamengo tircou um pouco o pé do acelerador. Manteve a posse de bola e rondou bastante a área do Santa Cruz, mas não deu tantos. Numa das poucas investidas mais pesadas, chegou ao terceiro tento com Marcelo Cirino, que aproveitou belo passe de Emerson, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes.