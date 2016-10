A Família Rotária de Rondonópolis realiza neste sábado (22) um pit stop em alusão ao dia 24 deste mês, data em que será destacado o progresso alcançado pelo Rotary na luta global contra a poliomielite. De acordo com o integrante da Fundação Rotária, Samir Badra Dib, o evento ocorrerá das 8h às 11h, na Praça Brasil, no Centro da cidade. Haverá orientações sobre a doença e será feito aferição da pressão arterial no local. Representantes do Rotary compareceram a redação do Jornal A TRIBUNA na tarde desta quinta-feira (20) para falar sobre o evento e mais informações você confere na edição desta sexta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.