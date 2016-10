Tirar as pessoas de casa para que possam praticar uma atividade física, esse é o principal objetivo do projeto “Amigos do Treino”, desenvolvido pelo ex-jogador de futebol profissional e auxiliar técnico do União Esporte Clube, Fábio Duarte Vasconcelos, de 26 anos. Ele trabalha exercícios funcionais e condicionamento físico a um grupo na Praça do Bairro Coophalis, em Rondonópolis. Mais informações na edição desta sexta-feira (28) do Jornal A TRIBUNA.